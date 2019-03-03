Александра Емельяненко арестовали на 10 суток после пьяной езды в Кисловодске
Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Спортсмен обвиняется в совершении административного правонарушения по факту неподчинения требованиям полицейских. Арест будет исчисляться с 1 марта, передает «Интерфакс».
Сам Емельяненко отказался от комментариев.
Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 марта. Спортсмен был остановлен сотрудниками ГИБДД, у него было выявлено алкогольное опьянение. Момент ареста Емельяненко появился на YouTube.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Общество
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