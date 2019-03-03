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Александра Емельяненко арестовали на 10 суток после пьяной езды в Кисловодске

03:49, 03.03.2019
Александра Емельяненко арестовали на 10 суток после пьяной езды в Кисловодске
Фото: realnoevremya.ru

Кисловодский городской суд арестовал на 10 суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.

Спортсмен обвиняется в совершении административного правонарушения по факту неподчинения требованиям полицейских. Арест будет исчисляться с 1 марта, передает «Интерфакс».

Сам Емельяненко отказался от комментариев.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 2 марта. Спортсмен был остановлен сотрудниками ГИБДД, у него было выявлено алкогольное опьянение. Момент ареста Емельяненко появился на YouTube.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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