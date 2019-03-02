В Башкирии 23-летняя девушка-следователь обвинила начальника в жестком избиении

23-летняя девушка-следователь из башкирского города Белорецк обвинила своего начальника в жестком избиении.

По ее словам, 38-летний подполковник юстиции избил коллегу возле одного из частных домов в городе. В больнице у пострадавшей была зафиксирована черепно-мозговая травма и различные ушибы, в том числе травма позвоночника.

Известно, что девушка работала в ОВД с осени 2017 года, мужчина — с 2003 года, пишет ProUfu.ru.

Издание со ссылкой на источник также сообщает, что, предположительно, между сотрудниками правопорядка мог быть служебный роман.

В настоящий момент ГУ МВД по Башкирии проводит проверку по данному факту.

Напомним, в Башкирии это уже второй подобный скандал. В конце прошлого года девушка-дознаватель в Уфе обвинила троих полицейских в изнасиловании, возбуждено уголовное дело.