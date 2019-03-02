В Санкт-Петербурге скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

2 марта в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов, сообщает «РИА-Новости».

Ему было 88 лет. О смерти выдающегося ученого сообщила его супруга Тамара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве срочно госпитализировали нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова.

«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», — рассказал источник «Интерфакса».



В Российской академии наук подтвердили госпитализацию Алферова в московскую ЦКБ. Собеседник отметил, что ситуация «плохая». Помощник Алферова рассказал ТАСС, что у академика был гипертонический криз.

«Сейчас все стабилизировалось, я думаю, что все будет нормально. Давление поднялось, потому что уже возраст. Сделали капельницу, и все стабилизировалось», — сообщил он.



