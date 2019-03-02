В Санкт-Петербурге скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов
2 марта в Санкт-Петербурге умер нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов, сообщает «РИА-Новости».
Ему было 88 лет. О смерти выдающегося ученого сообщила его супруга Тамара.
Напомним, ранее сообщалось, что в Москве срочно госпитализировали нобелевского лауреата, академика Российской академии наук Жореса Алферова.
«Академик Алферов переведен в ЦКБ. У него подозревают инсульт», — рассказал источник «Интерфакса».
В Российской академии наук подтвердили госпитализацию Алферова в московскую ЦКБ. Собеседник отметил, что ситуация «плохая». Помощник Алферова рассказал ТАСС, что у академика был гипертонический криз.
«Сейчас все стабилизировалось, я думаю, что все будет нормально. Давление поднялось, потому что уже возраст. Сделали капельницу, и все стабилизировалось», — сообщил он.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым