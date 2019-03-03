В Казани в 2020 году может появиться Триумфальная арка

К 100-летнему образованию ТАССР в Казани может появиться Триумфальная арка. С данной инициативой обратились к руководству Кировского и Московского районов живущие в городе ветераны-блокадники Ленинграда.

Проект ветеранов получил поддержку со стороны чиновников. Так, глава районов Сергей Миронов заявил, что от предложения у него «мурашки по телу пошли», но пока оно остается на уровне идеи, пишет Kazancat.ru.

Согласно задумке, строительство Триумфальной арки должно быть завершено в 2020 году. В качестве варианта для размещения рассматривается пустырь между улицами Болотникова и Фрунзе.

Напомним, сегодня сообщалось, что Казань вошла в пятерку рейтинга самых привлекательных туристических направлений России.