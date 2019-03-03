Новости общества

10:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани в 2020 году может появиться Триумфальная арка

09:31, 03.03.2019 3
В Казани в 2020 году может появиться Триумфальная арка
Фото: pixabay.com

К 100-летнему образованию ТАССР в Казани может появиться Триумфальная арка. С данной инициативой обратились к руководству Кировского и Московского районов живущие в городе ветераны-блокадники Ленинграда.

Проект ветеранов получил поддержку со стороны чиновников. Так, глава районов Сергей Миронов заявил, что от предложения у него «мурашки по телу пошли», но пока оно остается на уровне идеи, пишет Kazancat.ru.

Согласно задумке, строительство Триумфальной арки должно быть завершено в 2020 году. В качестве варианта для размещения рассматривается пустырь между улицами Болотникова и Фрунзе.

Напомним, сегодня сообщалось, что Казань вошла в пятерку рейтинга самых привлекательных туристических направлений России.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 03 марта
    Чиновники в Казани знают с какой целью в нашей стране строили Триумфальные арки? или мы как китайцы - копировать достопримечательности будем?
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    триумфальные арки , стеллы , связаны с языческими традициями византийского зороастрийского культа. Татарам , мусульманам татарстана думаю не стоит поддерживать подобные инициативы ,
    Ответить
  • Анонимно 03 марта
    "Кого" победили? Почём "триумф"?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров