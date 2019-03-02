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Минниханов опубликовал видео с открытия Универсиады в Красноярске

17:33, 02.03.2019
Минниханов опубликовал видео с открытия Универсиады в Красноярске
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. Ролики глава РТ выложил на своей странице в Instagram.

Торжественная церемония в настоящий момент продолжается. Минниханов заснял момент прохождения российской колонны в рамках массового парада спортсменов.

Стоит отметить, что XXIX Игры пройдут с 2 по 12 марта. Соревнования впервые в своей истории состоятся в России. Всего будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.

Ранее сообщалось, что перед Универсиадой в Красноярске серверы «МРСК Сибири» подверглись атакам.

ОбществоВласть Татарстан
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