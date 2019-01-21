Итоги дня: санкции против главы ГРУ, ограничение отправки сообщений в WhatsApp и заработок РТ на туристах

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 21 января.

Сегодня Евросоюз впервые ввел санкции в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия. В санкционном списке фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные как Руслан Боширов и Александр Петров. Все они якобы «ответственны за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента» при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Мессенджер WhatsApp установил ограничение, согласно которому одно сообщение можно переслать максимум пяти людям или группам. 21 января будет выпущено необходимое обновление, которое сначала получат пользователи Android, затем — ioS.

Владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное&Белое» Сергей Студенников договорились о слиянии компаний. В результате появится третий по обороту розничный ретейлер в России. 51% в объединенном бизнесе будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову.

Сегодня прошла итоговая коллегия Госкомитета Татарстана по туризму. Стало известно, что отрасль заработала за год небывалые 28,3 млрд рублей и установила рекорд по приему гостей — 3,4 млн туристов. Вместе с тем на фоне популярности многих туристических маршрутов республики упали объемы посещаемости в Великом Болгаре. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Международном валютном фонде сообщили, что рост мировой экономики в 2019 и 2020 году составит 3,5% и 3,6% соответственно. Прогноз роста экономики России в 2019 и 2020 году понижен до 1,6% и 1,7%. Также МВФ снизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 году до уровня ниже 60 долларов за баррель.