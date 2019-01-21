WhatsApp запретил массово рассылать сообщения

Мессенджер установил ограничение, согласно которому одно сообщение можно переслать максимум пяти людям или группам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters. «Сегодня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», — заявила вице-президент WhatsApp по коммуникациям Виктория Грэнд. 21 января будет выпущено необходимое обновление, которое сначала получат пользователи Android, затем — ioS.

В июле прошлого года приложение уже ограничивало функцию по пересылке с 250 человек до 20. В Индии ее сразу ограничили до пяти человек из-за массового распространения слухов о похищении детей.

Напомним, с января 2019 года в мессенджере WhatsApp нельзя будет создавать новые аккаунты пользователям Nokia S40. Согласно информации, опубликованной в блоге компании, владельцы этих телефонов смогут продолжить пользоваться приложением, если успели зарегистрироваться в нем до 31 декабря 2018 года.