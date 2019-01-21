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WhatsApp запретил массово рассылать сообщения

16:50, 21.01.2019
WhatsApp запретил массово рассылать сообщения
Фото: pixabay.com

Мессенджер установил ограничение, согласно которому одно сообщение можно переслать максимум пяти людям или группам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Reuters. «Сегодня мы устанавливаем лимит в пять сообщений по всему миру», — заявила вице-президент WhatsApp по коммуникациям Виктория Грэнд. 21 января будет выпущено необходимое обновление, которое сначала получат пользователи Android, затем — ioS.

В июле прошлого года приложение уже ограничивало функцию по пересылке с 250 человек до 20. В Индии ее сразу ограничили до пяти человек из-за массового распространения слухов о похищении детей.

Напомним, с января 2019 года в мессенджере WhatsApp нельзя будет создавать новые аккаунты пользователям Nokia S40. Согласно информации, опубликованной в блоге компании, владельцы этих телефонов смогут продолжить пользоваться приложением, если успели зарегистрироваться в нем до 31 декабря 2018 года.

Технологии Татарстан
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