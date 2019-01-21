«Красное&Белое», «Дикси» и «Бристоль» сообщили об объединении

Владельцы «Дикси» и «Бристоля» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и владеющий сетью «Красное&Белое» Сергей Студенников договорились о слиянии компаний.

В результате появится третий по обороту розничный ретейлер в России. 51% в объединенном бизнесе будет принадлежать Кесаеву и Кациеву, Студенникову — 49%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сообщение компаний.

Ранее в декабре 2018 года Росалкогольрегулирование приостановило действие лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции трех складов компании «Красное&Белое». Разрешение отозвано у складов компании в Татарстане, Самарской и Московской областях на фоне обысков, которые проводила ФСБ.