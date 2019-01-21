МВФ ожидает понижения цен на нефть ниже $60 за баррель

Международный валютный фонд снизил прогноз по цене на нефть в 2019 и 2020 годах до уровня ниже 60 долларов за баррель, сообщает ТАСС со ссылкой на январский доклад МВФ.

По обновленному прогнозу цена за баррель может составить 58,95 доллара за баррель в этом году и 58,74 доллара за баррель в 2020 году. Для сравнения: в октябре 2018 года приводились 69 и 66 долларов за баррель соответственно. Эксперты отметили в докладе, что по состоянию на начало января цены на нефть зафиксировались на уровне около 55 долларов за баррель. Ожидается, что цены останутся около этого уровня.

Напомним, ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти в России в 2019 году. Согласно ожиданиям организации, в РФ этот показатель вырастет до 11,49 млн баррелей в сутки.