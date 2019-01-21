МВФ спрогнозировал замедление роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах

В Международном валютном фонде сообщили, что рост мировой экономики в 2019 и 2020 годах составит 3,5% и 3,6% соответственно, что ниже прогноза.

Как отмечается в докладе МВФ, рост мировой экономики в 2018 году составил 3,7%, что соответствует прогнозу, несмотря на замедление его темпов во второй половине года, пишет ТАСС.

Кроме того, Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7%. Рост экономики РФ в 2018 году составил 1,7%.

Ранее Всемирный банк снизил прогноз роста мирового ВВП на 2019 год с 3% до 2,9%.