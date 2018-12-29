Госпогранслужба Украины опровергла отмену запрета на въезд для мужчин из России

Госпогранслужба Украины опровергла снятие запрета на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.



Накануне СМИ сообщили, что представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил о снятии ограничений для въезда россиян. Слободян написал опровержение в своем Facebook.

Он ответил отрицательно на вопрос пользователя о том, сняли ли украинские власти запрет на въезд для мужчин из России. При этом Слободян не уточнил, почему ранее сообщил украинскому СМИ противоположную информацию.

Пограничники «продолжают осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев», говорится в сообщении. При этом он напомнил, что в центре внимания — мужчины из России, которые могут принимать участие в «дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях».

Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБУ) продлил запрет на въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Напомним, после этого Киев ввел на месяц военное положение, которое было отменено вчера, и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.

