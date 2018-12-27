Украина продлила запрет на въезд в страну российским мужчинам

Совет национальной безопасности Украины (СНБУ) продлил запрета на въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Сроки действия ограничения не утояняются

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой объяснил продление запрета «сложной ситуацией с безопасностью». По его данным, всего за 30 дней военного положения в страну не пустили 1616 россиян, сообщается на сайте МВД страны.

Напомним, что отношения между Россией и Украиной ухудшились после того, как российские пограничники задержали в конце ноября три судна ВМС Украины в Керченском проливе.

После этого Киев ввел на месяц военное положение, которое было отменено вчера, и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.