Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России

После завершения действия военного положения на Украине был снят запрет на въезд мужчинам из России.

«Запрет на въезд мужчинам из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину», — передает RT со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Отмечается, что тот факт, что на Украине не продлили военное положение, говорит о том, что «угроза вторжения российских войск снизилась».

Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБУ) продлил запрет на въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Напомним, после этого Киев ввел на месяц военное положение, которое было отменено вчера, и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.