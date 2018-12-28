Новости общества

21:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России

20:14, 28.12.2018
Украина сняла запрет на въезд мужчинам из России
Фото: flickr.com

После завершения действия военного положения на Украине был снят запрет на въезд мужчинам из России.

«Запрет на въезд мужчинам из России снят. Но Госпогранслужба продолжает проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита в Украину», — передает RT со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Отмечается, что тот факт, что на Украине не продлили военное положение, говорит о том, что «угроза вторжения российских войск снизилась».

Ранее Совет национальной безопасности Украины (СНБУ) продлил запрет на въезд в страну мужчинам от 16 до 60 лет. Напомним, после этого Киев ввел на месяц военное положение, которое было отменено вчера, и запретил въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Также во въезде в страну стали отказывать женщинам из России.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты