На Украине стали отказывать во въезде российским женщинам

На Украине пограничники стали отказывать во въезде в страну не только мужчинам, но и женщинам.

По словам собеседника «Интерфакса», зачастую россиянам отказывают по формальным предлогам. Так, например, в киевском аэропорту «Борисполь» пограничники требуют от женщин предъявить заверенные выписки из банка, чтобы подтвердить факт достаточности средств для нахождения в стране. Если у женщин такого документа нет, их не пускают.

Кроме того, многих прибывших пассажиров с гражданством РФ не пускают в кабины контроля, вместо этого им предлагают пройти в небольшое помещение для беседы с сотрудниками пограничной службы. Там им, как правило, отказывают, сославшись на военное положение.

После этого их отправляют домой тем же самолетом за счет авиакомпании. При этом паспорта до вылета на руки не дают.

Руководитель пресс-службы Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал, что за прошедшие сутки в страну не смогли въехать 75 граждан России.

Напомним, что сегодня Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в ответ на действия Киева ускорить выдачу украинцам российских паспортов.