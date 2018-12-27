Министр связи РТ подвел республиканские IT-итоги года

На традиционной предновогодней встрече с представителями СМИ заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов озвучил основные республиканские достижения и проекты в сфере IT.



Беспилотное такси

«Запуск беспилотного такси в Иннополисе — очень интересная вещь. Итогом этого стала поддержка Денисом Валентиновичем Мантуровым и Дмитрием Анатольевичем Медведевым проекта, а также выпуск соответствующего постановления, которое сейчас позволяет нам проводить тесты вместе с Москвой».

Признание ООН

«Пришло признание Международного союза электросвязи ООН: наш проект «Электронное образование РТ» на соответствующем конкурсе был признан лучшим из 50-ти заявившихся на него стран».

IT-парк — региональный оператор «Сколково»

«В этом году мы стали региональным оператором Фонда «Сколково». Это позволяет давать резидентам технопарка такие же льготы, как и резидентам «Сколково».

IoT в Иннополисе

«Помимо этого, в Иннополисе было запущено две точки, связанных с «интернетом вещей», — компаниями МТС и Erisson , а также Huawei и «Ростелеком» .

Логопарк «Почты России»