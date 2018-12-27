Министр связи РТ подвел республиканские IT-итоги года
На традиционной предновогодней встрече с представителями СМИ заместитель Премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов озвучил основные республиканские достижения и проекты в сфере IT.
- Беспилотное такси
«Запуск беспилотного такси в Иннополисе — очень интересная вещь. Итогом этого стала поддержка Денисом Валентиновичем Мантуровым и Дмитрием Анатольевичем Медведевым проекта, а также выпуск соответствующего постановления, которое сейчас позволяет нам проводить тесты вместе с Москвой».
- Признание ООН
«Пришло признание Международного союза электросвязи ООН: наш проект «Электронное образование РТ» на соответствующем конкурсе был признан лучшим из 50-ти заявившихся на него стран».
- IT-парк — региональный оператор «Сколково»
«В этом году мы стали региональным оператором Фонда «Сколково». Это позволяет давать резидентам технопарка такие же льготы, как и резидентам «Сколково».
- IoT в Иннополисе
«Помимо этого, в Иннополисе было запущено две точки, связанных с «интернетом вещей», — компаниями МТС и Erisson, а также Huawei и «Ростелеком».
- Логопарк «Почты России»
«Также в начале этого года мы открыли новый логистический центр. Это тоже очень интересная история. Конечно, это объект «Почты России», но появился он благодаря усилиям и поддержке руководства республики».ОбществоВластьТехнологииIT Татарстан
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