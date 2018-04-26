Как из Арска сделать «умный город»

Когда интернет вещей победит в России, где будет ездить беспилотный КАМАЗ и как угнаться за Instagram

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Иннополисе был открыт Центр исследований и разработок МТС и Ericsson в области 5G и интернета вещей, который на первом этапе будет работать над тестированием в городах РТ решений в области «умного города». О том, какие именно элементы инновационной инфраструктуры планируется внедрять, когда опыт, полученный в Татарстане, будет распространен на другие города России, а также о том, как открытый вчера Центр исследований поможет КАМАЗу — читайте в материале «Реального времени».

«Для достижения 50-миллионной аудитории Instagram понадобилось всего полгода»



Решение о запуске Центра исследований и разработок в области 5G и интернета вещей в Иннополисе вытекает из заключенного в феврале трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Татарстаном, МТС и Ericsson. «Мы очень рады приветствовать открытие совместного исследовательского центра мировых брендов МТС и Ericsson, и я хотел бы поблагодарить коллег за то, что вы выбрали местом размещения Иннополис», — выступил с приветственным словом премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В свою очередь, президент ПАО «МТС» Алексей Корня сообщил, что его компания «рада анонсировать запуск данного проекта в Иннополисе». Также спикер объяснил, почему его компания считает важным инвестировать в цифровые исследования.

— В последние годы динамика проникновения, а также охват новых продуктов и сервисов стремительно меняются. Для наглядности могу озвучить данные о том, сколько времени заняло достижение аудитории в 50 млн пользователей для разных ресурсов. Если радио для этого понадобилось 38 лет, а телевидению — 13 лет, то для Instagram — всего полгода, — высказался Корня. — Такая динамика предъявляет совершенно иные требования к бизнесу и иную скорость адаптации. Наше участие в научных разработках в направлении 5G и IoT, которые будут способствовать развитию в том числе городской инфраструктуры, является ответом на вызовы современного мира.

Алексей Корня: «Наше участие в научных разработках в направлении 5G и IoT, которые будут способствовать развитию в том числе городской инфраструктуры, является ответом на вызовы современного мира»



«Главное — ввязаться в сражение, а там уже будет понятно»

У открытого накануне центра будут три основных направления: IoT, Big Data и 5G. Интернет вещей предполагает работу со всеми решениями, связанными с датчиками, возможностью более эффективного использования ресурсов городской среды, а также индустриальной автоматизацией (в последнем направлении МТС планирует организовать плотную работу с КАМАЗом, но об этом чуть ниже).

К категории Big Data относится информация, которую уже невозможно обрабатывать традиционными способами. Открытый в Иннополисе центр станет одним из этапов расширения компетенций МТС в данном направлении. В свою очередь, 5G — это то, на чем будут работать будущие технологии. Сеть пятого поколения обеспечивает более высокие скорости и крайне низкий пинг: к примеру, тестовая зона, которую компания Ericsson ранее реализовала совместно с МТС, уже показала скорость более 20 Гб.

Отметим, что на первом этапе центр сконцентрируется на разработке решений «умного города» для инфраструктуры населенных пунктов РТ — соответствующее соглашение о партнерстве между компаниями и администрациями Иннополиса, а также Арского и Альметьевского районов было подписано накануне. Для тестирования проектов в области «умного города» в Альметьевске, Арске и Иннополисе будут запущены пилотные зоны сетей NB IoT.

— Одной из ключевых технологий для развития «умных городов» является NB IoT — эта технология отличается низким энергопотреблением, более высоким уровнем защиты и экономным использованием частотного ресурса. Это позволит оборудовать технологическими решениями практически каждый элемент городской инфраструктуры, — пояснил Алексей Корня.

У открытого накануне центра будут три основных направления: IoT, Big Data и 5G







Корреспондент «Реального времени» также попросил спикера рассказать о том, какие конкретно элементы высокотехнологичной инфраструктуры будут внедряться в татарстанских городах. «Вы знаете, это достаточно большой спектр, начиная от координации работы датчиков, которые могут управлять электричеством, для жилищно-коммунальных структур и заканчивая технологиями, связанными с парковками и так далее», — перечислил Корня.



Отметим, что наработки в области «умных городов», полученные в Татарстане, в дальнейшем планируется распространять в других городах РФ, однако примерные сроки выхода на всероссийский уровень эксперты назвать затрудняются. «Очень сложно прогнозировать. Главное — ввязаться в сражение, а там уже будет понятно», — скупо прокомментировал президент ПАО «МТС».

«Надеемся, законодательство по беспилотникам для закрытых территорий будет уже в следующем году»

Выше мы уже упоминали намерение телекоммуникационной компании сотрудничать с КАМАЗом в части автоматизации производства — для этого накануне было заключено еще одно соглашение.

— Соглашение открывает возможности для сотрудничества в трех направлениях. Во-первых, это использование сетей телеком-оператора в телематике — это оборудование для контроля за техникой, которое уже к концу года будет устанавливаться на каждом автомобиле КАМАЗ. Второе направление — это использование сетей 5G в системах автономного управления беспилотными автомобилями. Третье направление — использование технологических решений МТС в области IoT для автоматизации производственных процессов, — рассказал замдиректора по инновационным продуктам КАМАЗа Фирдаус Кабиров.

«Соглашение открывает возможности для сотрудничества в трех направлениях: использование сетей телеком-оператора в телематике, использование сетей 5G в системах автономного управления беспилотными автомобилями и использование технологических решений МТС в области IoT для автоматизации производственных процессов», — рассказал Фирдаус Кабиров



Заметим, что, несмотря на активную работу ряда российских компаний над беспилотными автомобилями, в России на данный момент нет ни инфраструктуры для их активного использования, ни соответствующего законодательства. По просьбе «Реального времени» Фирдаус Кабиров прокомментировал сложившуюся ситуацию.

— Про дороги общего пользования сейчас вообще рано говорить. Но мы можем использовать закрытые территории — по периметру своего завода, в парковых зонах, для карьерных перевозок, в МЧС и так далее, — высказался спикер.

Но что делать, если беспилотник собьет человека на «закрытой территории» завода? Кто понесет ответственность?

— Повторюсь, мы планируем тестирование беспилотников на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, но на этих территориях также действует закон РФ. В этом плане, конечно, требуется принятие законодательства. Этим занимается рабочая группа «Автонет». Первое, с чего они начнут, — законодательство для закрытых территорий. Мы надеемся, что законодательство для закрытых территорий будет уже на следующий год, — резюмировал спикер.



1 / 24 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов