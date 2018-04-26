Как из Арска сделать «умный город»
Когда интернет вещей победит в России, где будет ездить беспилотный КАМАЗ и как угнаться за Instagram
Накануне в Иннополисе был открыт Центр исследований и разработок МТС и Ericsson в области 5G и интернета вещей, который на первом этапе будет работать над тестированием в городах РТ решений в области «умного города». О том, какие именно элементы инновационной инфраструктуры планируется внедрять, когда опыт, полученный в Татарстане, будет распространен на другие города России, а также о том, как открытый вчера Центр исследований поможет КАМАЗу — читайте в материале «Реального времени».
«Для достижения 50-миллионной аудитории Instagram понадобилось всего полгода»
Решение о запуске Центра исследований и разработок в области 5G и интернета вещей в Иннополисе вытекает из заключенного в феврале трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Татарстаном, МТС и Ericsson. «Мы очень рады приветствовать открытие совместного исследовательского центра мировых брендов МТС и Ericsson, и я хотел бы поблагодарить коллег за то, что вы выбрали местом размещения Иннополис», — выступил с приветственным словом премьер-министр РТ Алексей Песошин.
В свою очередь, президент ПАО «МТС» Алексей Корня сообщил, что его компания «рада анонсировать запуск данного проекта в Иннополисе». Также спикер объяснил, почему его компания считает важным инвестировать в цифровые исследования.
— В последние годы динамика проникновения, а также охват новых продуктов и сервисов стремительно меняются. Для наглядности могу озвучить данные о том, сколько времени заняло достижение аудитории в 50 млн пользователей для разных ресурсов. Если радио для этого понадобилось 38 лет, а телевидению — 13 лет, то для Instagram — всего полгода, — высказался Корня. — Такая динамика предъявляет совершенно иные требования к бизнесу и иную скорость адаптации. Наше участие в научных разработках в направлении 5G и IoT, которые будут способствовать развитию в том числе городской инфраструктуры, является ответом на вызовы современного мира.
Алексей Корня: «Наше участие в научных разработках в направлении 5G и IoT, которые будут способствовать развитию в том числе городской инфраструктуры, является ответом на вызовы современного мира»
«Главное — ввязаться в сражение, а там уже будет понятно»
У открытого накануне центра будут три основных направления: IoT, Big Data и 5G. Интернет вещей предполагает работу со всеми решениями, связанными с датчиками, возможностью более эффективного использования ресурсов городской среды, а также индустриальной автоматизацией (в последнем направлении МТС планирует организовать плотную работу с КАМАЗом, но об этом чуть ниже).
К категории Big Data относится информация, которую уже невозможно обрабатывать традиционными способами. Открытый в Иннополисе центр станет одним из этапов расширения компетенций МТС в данном направлении. В свою очередь, 5G — это то, на чем будут работать будущие технологии. Сеть пятого поколения обеспечивает более высокие скорости и крайне низкий пинг: к примеру, тестовая зона, которую компания Ericsson ранее реализовала совместно с МТС, уже показала скорость более 20 Гб.
Отметим, что на первом этапе центр сконцентрируется на разработке решений «умного города» для инфраструктуры населенных пунктов РТ — соответствующее соглашение о партнерстве между компаниями и администрациями Иннополиса, а также Арского и Альметьевского районов было подписано накануне. Для тестирования проектов в области «умного города» в Альметьевске, Арске и Иннополисе будут запущены пилотные зоны сетей NB IoT.
— Одной из ключевых технологий для развития «умных городов» является NB IoT — эта технология отличается низким энергопотреблением, более высоким уровнем защиты и экономным использованием частотного ресурса. Это позволит оборудовать технологическими решениями практически каждый элемент городской инфраструктуры, — пояснил Алексей Корня.
Корреспондент «Реального времени» также попросил спикера рассказать о том, какие конкретно элементы высокотехнологичной инфраструктуры будут внедряться в татарстанских городах. «Вы знаете, это достаточно большой спектр, начиная от координации работы датчиков, которые могут управлять электричеством, для жилищно-коммунальных структур и заканчивая технологиями, связанными с парковками и так далее», — перечислил Корня.
Отметим, что наработки в области «умных городов», полученные в Татарстане, в дальнейшем планируется распространять в других городах РФ, однако примерные сроки выхода на всероссийский уровень эксперты назвать затрудняются. «Очень сложно прогнозировать. Главное — ввязаться в сражение, а там уже будет понятно», — скупо прокомментировал президент ПАО «МТС».
«Надеемся, законодательство по беспилотникам для закрытых территорий будет уже в следующем году»
Выше мы уже упоминали намерение телекоммуникационной компании сотрудничать с КАМАЗом в части автоматизации производства — для этого накануне было заключено еще одно соглашение.
— Соглашение открывает возможности для сотрудничества в трех направлениях. Во-первых, это использование сетей телеком-оператора в телематике — это оборудование для контроля за техникой, которое уже к концу года будет устанавливаться на каждом автомобиле КАМАЗ. Второе направление — это использование сетей 5G в системах автономного управления беспилотными автомобилями. Третье направление — использование технологических решений МТС в области IoT для автоматизации производственных процессов, — рассказал замдиректора по инновационным продуктам КАМАЗа Фирдаус Кабиров.
Заметим, что, несмотря на активную работу ряда российских компаний над беспилотными автомобилями, в России на данный момент нет ни инфраструктуры для их активного использования, ни соответствующего законодательства. По просьбе «Реального времени» Фирдаус Кабиров прокомментировал сложившуюся ситуацию.
— Про дороги общего пользования сейчас вообще рано говорить. Но мы можем использовать закрытые территории — по периметру своего завода, в парковых зонах, для карьерных перевозок, в МЧС и так далее, — высказался спикер.
Но что делать, если беспилотник собьет человека на «закрытой территории» завода? Кто понесет ответственность?
— Повторюсь, мы планируем тестирование беспилотников на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, но на этих территориях также действует закон РФ. В этом плане, конечно, требуется принятие законодательства. Этим занимается рабочая группа «Автонет». Первое, с чего они начнут, — законодательство для закрытых территорий. Мы надеемся, что законодательство для закрытых территорий будет уже на следующий год, — резюмировал спикер.
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