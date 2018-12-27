Итоги дня: обыски в «Красное&Белое», отзыв лицензий у форекс-дилеров и массовые сокращения в России

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 27 декабря.



Компания «Красное&Белое» заявила, что силовики не выявили контрафактной алкогольной продукции в результате обысков, с которыми накануне пришли на объекты компании в Московской области, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. В К&Б заверили, что все мероприятия на сегодня уже завершены. Позже СМИ сообщили, что склады компании останутся закрытыми по всей стране до окончания проверок.

Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров — компаний «Форекс Клуб», «Фикс Трейд», «Трастфорекс», «Альпари Форекс» и «Телетрейд Групп». Сообщается, что причиной стали неоднократные нарушения.

СМИ сообщили о массовых сокращениях россиян с 12 декабря 2018 года по 12 марта 2019 года. Так, якобы по прогнозам Минтруда, с работы могут уволить 230,8 тыс. россиян из-за продолжающейся чистки рынка и закрытия кредитных организаций. Позже в Министерстве труда РФ пояснили, что не предсказывали массовых сокращений и роста безработицы.

В Лаишевском районе мертвым нашли бывшего заместителя начальника отдела полиции «Вишневский» в Казани Асланбека Тхостова. Правоохранительные органы начали проверку.

Тем временем Росгвардия сообщила, что мясокомбинат «Дружба народов», фигурирующий в расследовании оппозиционера Алексея Навального, останется единственным поставщиком продуктов для ведомства.