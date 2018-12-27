Склады «Красное&Белое» останутся закрытыми по всей России до завершения проверок

Все склады алкогольного ритейлера «Красное и белое» останутся закрытыми до завершения проверки спецслужб.



«Пока идет проверка, все склады сети в стране не будут работать», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы со среды проводят проверки на складах сети «Красное и белое» по подозрению в уклонении от уплаты налогов и наличии контрафактной продукции.

Напомним, силовики пришли на объекты КБ в Московской области, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе и Воронеже. В ходе обысков изымалась документация, некоторые склады были опечатаны. В компании прокомментировали «Реальному времени» результаты обысков.