В Минтруда РФ пояснили информацию о сокращениях

В Министерстве труда РФ пояснили, что не предсказывали массовых сокращений и роста безработицы. Отмечается, что мониторинг рынка труда проводится еженедельно и отражает естественное движение персонала.

«Информация газеты «Известия», что Минтруд проводит некий опрос работодателей и составил прогноз сокращений, не соответствует действительности», — цитирует сообщение министерства «РИА Новости».

Также в Минтруда РФ пояснили, что отслеживают риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям. Таким образом неверной является и информация о попадающих под сокращения профессиях.

Ранее в СМИ появилась информация, что с 12 декабря 2018 года по 12 марта 2019 года с работы могут уволить 230,8 тысячи россиян. Якобы такой прогноз дали в Минтруда РФ.



