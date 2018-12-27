За три месяца работу могут потерять более 230 тысяч россиян — Минтруд

С 12 декабря 2018 года по 12 марта 2019 года с работы могут уволить 230,8 тыс. россиян. Это связано с продолжающейся чисткой рынка и закрытием кредитных организаций.

Больше всего увольнение грозит сотрудникам финансовой и банковской сфер — за три месяца работу могут потерять 30,5 тыс., пишут «Известия» со ссылкой на прогноз Минтруда.

Далее идут работники транспортной сферы (27,7 тыс.), сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тыс.), сферы добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива (14,4 тыс.), производства машин и оборудования (11,7 тыс.), автомобилестроения (8,2 тыс.), производства стройматериалов (6,2 тыс.).

Ранее сообщалось, что почти четверть работодателей (23%) планируют сократить часть персонала в 2019 году. При этом расширение штата в планах 18% компаний.