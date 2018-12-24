Итоги дня: строительство МСЗ в Татарстане, долги Мусина и штрафы за превышение скорости

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 24 декабря.

Мусоросжигательный завод (МСЗ) в Татарстане могут начать строить летом 2019 года после получения необходимых разрешений. При этом завод планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года.

Арбитражный суд РТ отложил рассмотрение заявления «Татфондбанка» о признании долгов Роберта Мусина в размере 21,5 млрд рублей. Заседание отложено до 4 февраля 2019 года.

Кроме того, Арбитраж утвердил мировое соглашение, заключенное между ПСО «Казань» и Федеральной налоговой службой. Производство по делу о банкротстве подрядчика космодрома «Восточный» прекращено.

Глава ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, это одно из самых массовых нарушений ПДД, но наказывается небольшими суммами. ГИБДД подготовит предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости к 1 марта.

В Казани из-за снегопада зафиксированы крупные пробки. Так, с утра «Яндекс.Пробки» сообщили о крупной пробке длиной 5 км. Вечером центр Казани встал в десятибалльных пробках. Трассы пока не перекрыты, авиарейсы не отменены, а вот работу ледовой переправы уже приостановили. Подробнее о метели в Татарстане — в материале «Реального времени».