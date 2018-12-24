В Казани зафиксированы десятибалльные пробки

Казань встала в десятибалльных пробках. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Движение почти полностью заблокировано в центре города. Речь идет об улицах Право-Булачной и Лево-Булачной, Татарстан, Профсоюзной, Саид-Галеева и Жуковского.

Заторы зафиксированы также по проспекту Амирхана, в сторону моста «Миллениум», и по проспекту Ямашева, около «Казань Арены».