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В Казани зафиксированы десятибалльные пробки

18:28, 24.12.2018
В Казани зафиксированы десятибалльные пробки

Казань встала в десятибалльных пробках. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс.Пробки».

Движение почти полностью заблокировано в центре города. Речь идет об улицах Право-Булачной и Лево-Булачной, Татарстан, Профсоюзной, Саид-Галеева и Жуковского.

Заторы зафиксированы также по проспекту Амирхана, в сторону моста «Миллениум», и по проспекту Ямашева, около «Казань Арены».

Общество Татарстан
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