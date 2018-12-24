Мусоросжигательный завод в Татарстане могут начать строить летом 2019 года

Мусоросжигательный завод (МСЗ) в Татарстане могут начать строить летом 2019 года.

«Непосредственные работы на площадке начнутся после получения всех необходимых разрешений. Ориентировочно лето 2019 года. Завод в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года», — сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в интервью «РБК Татарстан».

На данный момент, по его словам, проектная документация завода в Татарстане направлена на Государственную экологическую экспертизу.



Ранее сообщалось, что власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани. Она будет представлена в следующем году.