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Мусоросжигательный завод в Татарстане могут начать строить летом 2019 года

09:07, 24.12.2018
Мусоросжигательный завод в Татарстане могут начать строить летом 2019 года
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Мусоросжигательный завод (МСЗ) в Татарстане могут начать строить летом 2019 года.

«Непосредственные работы на площадке начнутся после получения всех необходимых разрешений. Ориентировочно лето 2019 года. Завод в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию не позднее 2022 года», — сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов в интервью «РБК Татарстан».

На данный момент, по его словам, проектная документация завода в Татарстане направлена на Государственную экологическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана готовят новую территориальную схему, предполагающую строительство мусоросжигательного завода в Казани. Она будет представлена в следующем году.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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