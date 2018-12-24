Снежный понедельник: рост числа ДТП, километровые пробки и закрытая переправа

В ближайшие три дня погода заметно не улучшится, Татарстан ждут новые метели

Фото: Роман Хасаев

Татарстанский гидрометцентр прогнозирует, что метель и сильный ветер сохранятся в ближайшие три дня. Непогода уже стала причиной роста числа ДТП — об этом говорят и официальная статистика, и видео с «летающими» на трассах «Газелями». Трассы пока не перекрыты, авиарейсы не отменены, а вот работу ледовой переправы уже приостановили. Подробности в материале «Реального времени».

«Если в городе разрешена скорость 60 км/ч, это не значит, что нужно ехать именно так»

Метель в последний рабочий понедельник создала татарстанцам не только предновогоднее настроение, но и множество проблем. Очевидно, что первая трудность, с которой пришлось столкнуться с самого утра, — заторы на городских дорогах.

Утром система «Яндекс.Карты» оценивала ситуацию с пробками на 6 баллов. К обеду положение лучше не стало — пробки оценивались уже на 7 баллов. Заторы фиксировались на Пушкина, Саид-Галеева, Вишневского, Ершова, Достоевского, Право-Булачной, Московской, Фермерском шоссе. Очевидцы выложили в соцсети видео, на котором запечатлена пробка длиною в несколько километров на Мамадышском тракте. Судя по данным «Яндекс.Карт», причиной могло стать случившееся здесь ДТП. Надо сказать, что фото с места аварий казанцы публиковали почти целый день. Очевидцы рассказывали о ДТП на Бондаренко, на Оренбургском тракте, на Декабристов, где столкнувшиеся автомобили выстроились в «поезд».

Как рассказала «Реальному времени» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко, по сравнению с другими рабочими днями сегодня количество аварий оказалось выше.

— На настоящий момент с 6 утра зарегистрировано около 170 ДТП. С учетом погодных условий мы отмечаем рост числа ДТП, потому что, как правило, за сутки происходит порядка 200 ДТП в зимний период. Но надо также иметь в виду, что по понедельникам происходит больше ДТП из-за того, что многие возвращаются из загородной поездки, после выходных приезжают студенты, — говорит Кононенко.

Она отмечает, что основная причина аварий не снегопад, а неправильная оценка дорожной ситуации водителями. Некоторые из них забывают, что в снежную погоду сцепление колес с дорогой ухудшается. В ГИБДД советуют соблюдать дистанцию, боковые интервалы и выбирать безопасную скорость.

— Если в городе разрешена скорость 60 км/ч, это не значит, что нужно ехать именно со скоростью 60 км/ч или больше, если камер на этом участке нет. Надо быть готовым затормозить в экстренной ситуации, — отмечает Оксана Кононенко.

Аварии на трассах и закрытые переправы

В ГИБДД советуют отказаться от поездок за город без крайней необходимости. На трассах аварии случаются гораздо чаще: из-за отсутствия естественных преград автомобиль может уйти в кювет или перевернуться. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РТ, на сегодняшний день крупных происшествий с пострадавшими в Татарстане зафиксировано не было. Статистики по авариям на сегодняшний день в ведомстве пока нет. Впрочем, очевидцы выкладывали в соцсетях фото и видео с нескольких ДТП. В частности, на трассе Казань — Ульяновск столкнулись два грузовика. Также аварии произошли на Горьковском шоссе, на трассе Казань — Атабаево.

«На дороге Челны — Заинск гололед. Ветер очень сильный, «Газели» просто сдувает», — написал один из пользователей под видеороликом, в котором можно увидеть лежащий на боку грузовик, съехавший с дороги. На расстоянии нескольких метров от него можно заметить «Газель», которая пытается вернуться на проезжую часть.

— Если ситуация будет ухудшаться, трассы могут перекрывать. Если въезды и заезды будут перекрыты, вы можете и не добраться до пункта назначения, — предупреждает старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко.

Впрочем, те, кто планировал междугородные поездки на рейсовых автобусах, могут их не откладывать. Как рассказали «Реальному времени» представители Центрального автовокзала Казани, все трассы открыты, поэтому рейсы отменяться не будут. Информации об отмене авиарейсов пока также не поступало.

А вот работу ледовой переправы Аракчино — Верхний Услон приостановили с 15.00 из-за сильной метели и плохой видимости. Кроме того, с 12.00 на ледовой переправе в Зеленодольском районе через Волгу по маршруту Зеленодольск — Нижние Вязовые увеличили допустимую массу автотранспорта до 3,5 тонны.

Гидрометцентр: погода не улучшится

В Гидрометцентре РТ отмечают, что сегодня Татарстан оказался под влиянием юго-западного циклона — отмечаются снег и метели с существенным ухудшением видимости, сильный юго-восточный ветер. В течение дня ожидается выпадение 5—7 мм осадков в виде снега.

Ждать существенного улучшения погоды в ближайшие три дня не стоит.

«В ближайшие трое суток в республике сохранится погода циклонического типа. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами с сильным юго-восточным ветром порывами до 18 м/с, метелями и снегом, днем 26 и ночью 27 декабря местами с сильным. На дорогах гололедица и снежные заносы. Ожидается, что в эти дни всего выпадет до 10—15 мм осадков и более», — сообщили «Реальному времени» в Гидрометцентре.

В свою очередь, МЧС России по Татарстану рекомендует водителям отказаться от лишних опережений и обгонов, двигаться с безопасной скоростью, избегать внезапных торможений, следить за техническим состоянием автомобиля. Пешеходам тоже следует быть внимательными и переходить улицу только на пешеходных переходах, не перебегать трассу перед движущимся транспортом, двигаться только навстречу транспортному потоку.