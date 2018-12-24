Глава ГИБДД предложил увеличить штрафы за превышение скорости

Глава ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить штраф за превышение скорости свыше 20 км/ч. По его словам, это одно из самых массовых нарушений ПДД, но наказывается небольшими суммами. Затронул он и вопрос о 50%-ных скидках.

«Здесь можно сказать о минимизированной ответственности. Это 500 рублей штраф, а если его уплачивать в льготный период, то это фактически двукратное снижение, 250 рублей», — сказал Черников в интервью радиостанции «Милицейская волна».

Глава Автоинспекции отметил, что говорить об ужесточении наказания за превышение скорости можно будет только после подготовки стандартов движения по автотрассам. «Пока не будет четко нормативно прописаны стандарты движения по дорогам и выбран скоростной режим, нельзя принимать какие-то решения, или они должны быть очень сильно и серьезно взвешены», — сказал Черников.

По его словам, ГИБДД подготовит предложения по ужесточению ответственности за превышение скорости к 1 марта. К этому же времени Минтранс должен представить предложения по вопросу введения штрафа за превышение скорости на 10—20 км/ч. С марта 2013 года за превышение лимита менее чем на 20 км/ч наказание не предусмотрено.