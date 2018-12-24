Арбитражный суд закрыл дело по банкротству ПСО «Казань»

Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение, заключенное между ПСО «Казань» и Федеральной налоговой службой. Производство по делу о банкротстве подрядчика космодрома «Восточный» прекращено, передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Согласно мировому соглашению, долг должен быть погашен в течение 12 месяцев. Ежемесячный платеж определен в сумме 157 млн рублей.

Во исполнение условий мирового соглашения в залог налоговой переданы движимое и недвижимое имущество на общую сумму 2 млрд 44 млн рублей.



Напомним, 20 декабря ФНС заключила мировое соглашение с ПСО «Казань» по банкротству компании.