В Пермском крае объявлен траур по погибшим в шахте

Траур по погибшим в результате ЧП в шахте в Соликамске объявлен на территории Пермского края 24 декабря.



«Подписал документы о том, что 24 числа в крае объявлен день траура», — передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Максима Решетникова.

Напомним, башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило ремонтные работы на шахте в Соликамске, где произошел пожар в субботу, 22 декабря.

Восемь человек выведены на поверхность, остальные девять рабочих погибли в шахте. Среди них — жители Пермского края, Башкирии и Кубани.

