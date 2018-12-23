Следком задержал четырех работников подрядной организации из-за пожара в шахте в Соликамске

Уголовное дело о гибели девяти человек при пожаре в шахте в Соликамске в Пермском крае будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. По делу задержаны четыре работника подрядной организации УС-30.



«По поручению [председателя СК] Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По ее словам, ход расследования поставлен Бастрыкиным на личный контроль.

Ранее оперативный штаб сообщил, что установил личности погибших. Выяснилось, что пять человек были из Пермского края, трое — из Республики Башкортостан, один человек — из Краснодарского края. По погибшим в регионе объявлен траур 24 декабря.

Напомним, башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило ремонтные работы на шахте в Соликамске, где произошел пожар в субботу, 22 декабря.