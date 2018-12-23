Семьи погибших рабочих в шахте Соликамска получат по 2 млн рублей

Каждая из семей, где погиб рабочий в шахте «Уралкалия» в Соликамске, получит по два миллиона рублей. Об этом заявил начальник предприятия «Управление строительства №30» Андрей Максимов.

Директор компании-подрядчика попросил прощения у родственников погибших, а также отметил, «что горе, которое свалилось на эти семьи — это наше общее горе»

«Мы возьмем все затраты по похоронам наших работников. Помимо этого, будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере двух миллионов рублей за счет предприятия», — цитирует Максимова «Местное время».

Напомним, башкирское предприятие «Управление строительства №30» проводило ремонтные работы на шахте в Соликамске, где произошел пожар в субботу, 22 декабря.

Восемь человек выведены на поверхность, остальные девять рабочих погибли в шахте. Среди них — жители Пермского края, Башкирии и Кубани.

По словам представителей «Уралкалия», задымление связано с проведением работ в строящемся стволе шахты. Предварительно, горели монтажная пена и строительный мусор.