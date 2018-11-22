Мутко покинет пост главы Российского футбольного союза

Вице-премьер Виталий Мутко на ближайшем заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза объявит о своей отставке с поста президента организации.

По предварительной информации, отставка может произойти уже 6 декабря. Источник РБК из окружения Мутко подтвердил данную информацию.

Основными кандидатами на его место называют генерального директора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.



Отметим, что Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. После этого он временно сложил полномочия на полгода из-за разбирательств с МОК, а в середине октября нынешнего года вернулся на свой пост.

