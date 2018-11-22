Мутко покинет пост главы Российского футбольного союза
Вице-премьер Виталий Мутко на ближайшем заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза объявит о своей отставке с поста президента организации.
По предварительной информации, отставка может произойти уже 6 декабря. Источник РБК из окружения Мутко подтвердил данную информацию.
Основными кандидатами на его место называют генерального директора оргкомитета «Россия 2018» Алексея Сорокина и председателя совета директоров «Зенита» Александра Дюкова.
Отметим, что Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. После этого он временно сложил полномочия на полгода из-за разбирательств с МОК, а в середине октября нынешнего года вернулся на свой пост.
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