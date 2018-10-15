Мутко временно возглавил Российский футбольный союз

Виталий Мутко вернулся к обязанностям президента Российского футбольного союза (РФС). Однако уже сейчас сообщается, что это временное назначение. До конца года организация планирует выбрать нового главу.

«У Мутко была временная приостановка, которая имела календарное исчисление шесть месяцев. После этого срока автоматически он опять становится президентом. Но он и не прекращал деятельность президента. На сегодняшний день он избранный президент РФС. Но фактически обязанности президента сегодня исполняет Александр Алаев», — цитирует члена исполкома РФС, зампреда Госдумы РФ Игоря Лебедева «Политика сегодня».

Отметим, что Мутко возглавлял РФС с апреля 2005 года по ноябрь 2009-го, а также с сентября 2015-го по декабрь 2017-го. После чего он сложил полномочия на полгода из-за разбирательств с МОК.

Ранее источник «Реального времени» рассказал, что рассказать о назначении Мутко должны были 11 октября.