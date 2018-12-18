План по вводу жилья в Татарстане выполнен на 85%

С начала года в Татарстане ввели 2,2 млн кв. м жилья, что составляет примерно 85% от плана (2,4 млн кв. м). Из них к многоквартирным домам относится более половины всей площади.

Об этом рассказал замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильшат Гимаев.

«Более 1 млн кв. м мы вводим многоквартирного инвестиционного жилья, порядка 950 тысяч кв. м — это индивидуальное жилищное строительство, и остальное догоняем по госпрограмме социальной ипотеки. Фактически по госпрограммам мы строим 23% от плана. Инвестиционное и индивидуальное строительство являются основополагающими и стратегическими», — отметил Гимаев.

Он рассказал, что перед строительной отраслью ставится задача увеличить объем ввода жилья в полтора раза. Ее нужно будет выполнять в условиях перехода на застройщиков на проектное финансирование и продажу жилья через эскроу-счета.

Напомним, по оценкам Ильшата Гимаева, переход на продажу квартир через эскроу-счета может привести к удорожанию жилья на 5-6%.