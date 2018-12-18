Гимаев предупредил о росте цен на жилье до 6% после перехода на эскроу-счета

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев подтвердил, что со следующего года всех застройщиков обяжут продавать квартиры только через эскроу-счета, в том числе и в уже строящихся объектах. При этом стоимость жилья вырастет на 5—6%.



Исключением, по словам Гимаева, могут стать объекты высокой степени готовности. По его оценкам, после того, как застройщики перейдут на проектное финансирование и продажу через эскроу-счета, жилье в среднем может подорожать на 5—6%.

Напомним, что второе чтение соответствующих поправок в Госдуме состоится сегодня. Законодатели утверждают, что это делается во благо дольщиков и что цены на новостройки не подскочат. Застройщики более пессимистичны в прогнозах и считают, что к таким быстрым изменениям не готовы не только строители, но и банки. Подробности — в материале «Реального времени».