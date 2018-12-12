ГИБДД Татарстана введет «тотальный контроль» скорости на трех трассах республики

Начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов рассказал о планах ввести систему «тотального контроля» скорости на трех федеральных дорогах.

«В ноябре запущен «тотальный контроль» по трем федеральным дорогам — на участке М-7 протяженностью 428 км, на дорогах Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск будет полностью просчитываться ваша скорость», — заявил главный автоинспектор Татарстана в интервью «Реальному времени».

Он пояснил, что система будет считывать скорость на участках 15—20 км.

«Главная польза в том, что водитель не будет, проехав рубеж измерения скорости, нажимать на газ, а потом резко тормозить и опять газовать. Эта система — как на одной границе Татарстана началась, так на другой закончилась», — подчеркнул Габдурахманов.

Напомним, что в первой части интервью он рассказал о планах ГИБДД нанести на асфальт перед пешеходными переходами предупреждающие надписи.