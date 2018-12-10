ГИБДД Татарстана планирует нанести предупреждающие надписи для пешеходов на асфальте

В 2019 году ГИБДД Татарстана планирует нанести на асфальте перед пешеходными переходами предупреждающие надписи. В рамках этого эксперимента автоинспекция рассчитывает снизить наезды транспорта на горожан, переходящих дорогу.

«Скорее всего, на следующий год мы постараемся перед максимальным количеством пешеходных переходов нанести разметку «Стоп! Посмотри налево и направо», чтобы внизу, перед глазами, была огромная надпись, посмотрим, как это повлияет», — рассказал в интервью «Реальному времени» глава Управления ГИБДД МВД по Татарстану Ленар Габдурахманов.

Он подчеркнул, что в наездах на пешеходов нередко вина лежит и на последних. Главный автоинспектор Татарстана предположил, что на переходах пешеходы нередко не проверяют обстановку на дороге.

«Пешеходы! Переходите ли вы по регулируемому или нерегулируемому переходу — посмотрите налево, направо несколько раз […] Убедитесь — так в ПДД написано — и спокойно переходите», — призвал Габдурахманов.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».