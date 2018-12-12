Алина Загитова вошла в пятерку самых популярных людей по запросам «Яндекса» в России

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в десятку рейтинга самых популярных людей по запросам в поисковике «Яндекс» в России за 2018 год.

Согласно отчету компании, Загитова расположилась на пятой строчке. Среди запросов — «Алина Загитова последние новости», «фигуристка Алина» и другие.

В «Яндексе» отметили, что максимальный всплеск к персоне был зафиксирован в феврале этого года. Именно тогда Загитова одержала победу на Олимпийских играх в Корее.

Стоит отметить, что самыми популярными людьми по запросам «Яндекса» в 2018 году стали спортсмены — Игорь Акинфеев, Хабиб Нурмагомедов и Артем Дзюба.

Напомним, ранее Загитова возглавила по итогам года рейтинг первенства мира по одиночному и парному катанию и танцам на льду ISU среди девушек.