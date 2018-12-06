Власти Перми вернули обновленный арт-объект «Счастье не за горами» на городскую набережную
Власти Перми установили обновленный арт-объект «Счастье не за горами» на городской набережной в среду, 5 декабря.
Металлический каркас букв сделан из толстостенной стальной трубы, а буквы — из влагостойкой фанеры. Рабочие прикрепили готовые конструкции букв к существующему бетонному ограждению набережной при помощи распорных анкеров, которое прежде было очищено и покрашено.
Кроме того, в ходе выполнения проектных работ был проведен расчет на ветровые нагрузки. Он производился с особым упором на те буквы, которые имеют наименьшую площадь соприкосновения с бетонным ограждением набережной.
Также на площади, где расположен арт-объект, были установлены две камеры наружного наблюдения с поворотным модулем, добавили в пресс-службе мэрии.
Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев признался в порче арт-объекта. В итоге он был оштрафован на 15 тыс. рублей.Общество
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