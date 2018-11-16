Суд оштрафовал пермского художника на 15 тысяч рублей за порчу арт-объекта «Счастье не за горами»

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

В Перми прошел суд над художником Алексеем Илькаевым, более известным под псевдонимом Sad Face, по факту порчи арт-объект на набережной «Счастье не за горами».

Ранее прокуратура ходатайствовала о прекращении уголовного дела по статье «вандализм» и назначении штрафа художнику. В итоге мировой судья, рассмотрев ходатайство прокуратуры, вынес постановление о назначении Илькаеву штрафа в 15 тысяч рублей.

«Учитывая то, что художник не привлечен к уголовной ответственности, ему назначен штраф, мы удовлетворены исходом дела», — рассказал интернет-журналу «Звезда» адвокат художника Сергей Калкатин.

Напомним, арт-объект «Счастье не за горами» был испорчен в ночь на 11 октября. У надписи заменили слово «счастье» на «смерть». Позже она была демонтирована с набережной. Вскоре пермский художник Алексей Илькаев признался в порче арт-объекта.

Накануне Sad Face попал в рейтинг российских художников, «за которыми будущее».