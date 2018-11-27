Песков о событиях в Керченском проливе: «Ситуация не нуждается в умиротворении»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении.

«Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы РФ», — цитирует Пескова «Интерфакс».



По словам пресс-секретаря президента, в Керченском проливе продолжает действовать обычный порядок прохода морского транспорта.



На вопрос о том, когда глава государства выскажется об инциденте в Керченском проливе, Песков ответил: «Когда время придет, президент даст все необходимые разъяснения».



Песков допустил, что это может произойти в ближайшие дни во время поездки Путина в Аргентину.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека. Корабли были задержаны.

Позже президент Украины Петр Порошенко объявил, что в стране вводится военное положение, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.

