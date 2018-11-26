Порошенко сообщил, что военное положение на Украине вводится не на 60 дней, а на 30

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что военное положение в стране вводится сроком не на 60 дней, а на 30. Это делается для того, чтобы не помешать подготовке к президентским выборам 31 марта 2019 года.

Военное положение вводится с 09.00 28 ноября.

Порошенко отметил, что не намерен использовать военное положение для ограничения гражданских свобод, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года. Это могло повлиять на проведение выборов президента страны, так как согласно законодательству Верховная рада должна назначить выборы не позднее чем за 100 дней до дня голосования. Они должны пройти 31 марта 2019 года. Таким образом, в случае введения военного положения на 60 дней — до 25 января — с этой даты по 31 марта пройдет лишь 65 дней.

Накануне три военных украинских корабля пересекли государственную границу России. ФСБ обстреляла украинские корабли, в результате пострадали три человека.