Экс-депутат, избивший Dj Smash, обжаловал приговор по делу о драке со студентом в ночном клубе

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев обжаловал приговор мирового судьи, признавшего его виновным в причинение легкого вреда здоровью студенту.

Инцидент произошел 13 октября прошлого года в клубе «Дом культуры». Телепнев ударил головой по лицу 19-летнему студенту, который заступился за девушку. Ранее молодой человек не пошел в полицию, испугавшись связей Телепнева. По данному преступлению экс-депутат получил дополнительно два месяца наказания в колонии-поселении.

Апелляционная жалоба зарегистрирована в канцелярии Ленинского суда Перми. Дата рассмотрения апелляции пока не определена, пишет «Коммерсант».

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.

Накануне Dj Smash потребовал в суде с избивших его экс-депутата и промоутера 12,5 млн рублей компенсации «за моральные страдания».