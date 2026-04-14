Группы Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan включили в Зал славы рок-н-ролла

В список вошли артисты, чьи первые коммерческие записи появились не менее 25 лет назад

Фото: Динар Фатыхов

В эфире телешоу American Idol был объявлен список новых членов Зала славы рок-н-ролла: среди музыкантов, удостоенных этой чести, оказались Фил Коллинз, Iron Maiden, Oasis и Wu-Tang Clan.

В список вошли артисты, чьи первые коммерческие записи появились не менее 25 лет назад. За кандидатов отдали голоса более 1200 представителей музыкальной индустрии, включая исполнителей, историков и экспертов.

Фил Коллинз, уже являющийся членом Зала славы как участник группы Genesis, был включен в список с первой попытки. Iron Maiden, получившие номинацию дважды, также стали частью престижного клуба. В список вошли соул-джазовая певица Sade, культовый хип-хоп коллектив Wu-Tang Clan и Лютер Вандросс, чьи альбомы разошлись тиражом более 25 миллионов копий.

Особого внимания заслуживают британские группы Joy Division и New Order, а также воссоединившийся дуэт братьев Галлахеров из Oasis. В список также включен Билли Айдол, известный своими работами на стыке панка и поп-рока.



Торжественная церемония награждения пройдет 14 ноября в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Телевизионная версия мероприятия будет показана в декабре на каналах ABC и Disney+. В 2027 году церемония вернется в Кливленд, где находится Зал славы.

Наталья Жирнова