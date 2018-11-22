Dj Smash требует с избивших его экс-депутата и промоутера 12,5 млн рублей «за моральные страдания»

В Свердловском районном суде Перми прошло предварительное заседание по гражданском иску Андрея Ширмана (Dj Smash) к экс-депутату Александру Телепневу и промоутеру Сергею Ванкевичу.

Истец требует компенсировать вред, полученный в результате избиения. В частности, в иске говорится, что события «причинили Ширману моральные страдания». Кроме того, музыкант понес значительные расходы на медицинские услуги, транспортировку из аэропорта Шереметьево в клинику, а также потерял доход из-за больничного, так как по графику должен был выступать на концертах.

Общую сумму ущерба Dj Smash оценил в 12,5 млн рублей. Защитник Александра Телепнева не согласился с иском, назвал сумму утраченного дохода сомнительной и попросил подтверждающие документы, передает Business Class.

Следующее заседание суда по данному делу состоится 7 декабря.

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание.

Ранее Телепнев потребовал черед суд с Тимати моральную компенсацию за оскорбления в Instagram.