Проект «Хранители Голубых озер» в Казани начнут реализовывать с 22 апреля

Всего на исполнение проекта понадобится 33 млн рублей, 19,3 млн из которых предоставит президентский фонд

В Татарстане запускается проект по сохранению природного наследия «Хранители Голубых озер», который продлится до августа 2027 года. Программа включает около 100 различных мероприятий, направленных на развитие экологического просвещения и природоохранной деятельности, сообщает пресс-служба проекта.

Старт проекта ознаменуется экологическим форумом «След или наследие: каким будет твое прикосновение к природе?», который состоится 22 апреля. Участники форума познакомятся с опытом федеральных и региональных экспертов, а также местных экосообществ в области охраны дикой природы. На мероприятии пройдет тестирование для определения индивидуального направления обучения в рамках проекта.

29 апреля состоится презентация самого проекта, где участникам подробно расскажут о его структуре и перспективах развития.

В мае и июне запланированы обучающие курсы по трем ключевым направлениям: экопросвещение, природоохрана и тропостроение. Программа включает как теоретические занятия, так и практическую работу на территории заказника под руководством приглашенных специалистов.

После завершения обучения участники проекта смогут применить полученные знания на практике: принимать участие в охране территории, организовывать экологические мероприятия и реализовывать собственные инициативы совместно с экспертами проекта.

Напомним, что всего на реализацию проекта понадобится 33 млн рублей, 19,3 млн из которых предоставит президентский фонд природы, конкурс которого выиграли «Харнители Голубых озер».

Наталья Жирнова