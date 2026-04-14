Открытие паромной переправы Аракчино — Верхний Услон перенесли на несколько дней

Администрация переправы объяснила это независящими от нее обстоятельствами

Открытие паромной переправы Аракчино — Верхний Услон, которое должно было состояться 14 апреля в 15:00 мск, перенесли на несколько дней. Об этом сообщила администрация.

— К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам открытие паромной переправы сегодня состояться не может, — сказано в официальном сообщении.

Точная дата открытия пока неизвестна. Напомним, что ранее перед началом навигации в Татарстане 44 судна не прошли санитарную проверку.

Наталья Жирнова