Экс-депутат получил 2 года колонии-поселения за избиение DJ Smash

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Ленинский районный суд Перми признал виновным бывшего депутата Заксобрания региона Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash).

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Его знакомый Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Обжаловать приговор осужденные смогут в течение 10 дней.

Напомним, инцидент в ночном клубе «Дом культуры» произошел в ночь на 10 февраля этого года. По словам DJ Smash, из-за отказа сделать селфи его жестоко избил бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Сейчас он является главой пермской Федерации ММА и мастером спорта по рукопашному бою.

Сам Телепнев опровергал информацию об избиении. Экс-депутата задержали, но позже отпустили под залог в 200 тыс. рублей до суда. Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело. Вместе с Телепневым на скамье подсудимых находится его друг Сергей Ванкевич, ставший одним из участников потасовки в ту ночь.

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