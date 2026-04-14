Проект капремонта Республиканской спортшколы «Барс» в Казани прошел экспертизу

Проект капремонта Республиканской спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта «Барс» прошел экспертизу. Соответствующий документ опубликован на сайте ЕГРЗ. Напомним, что данный объект расположен в казанском поселке Нагорный.

Спортшколу создали и открыли в 2015-м. Там культивируются такие олимпийские виды спорта, как лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, фристайл и сноуборд.

На данный момент в спортшколе работают 17 тренеров-преподавателей и занимаются 350 учащихся.

Ранее сообщалось, что в казанском поселке Мирный планируют достроить лыжно-биатлонный комплекс.

Никита Егоров