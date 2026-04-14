Сегодня в Татарстане ожидается до +17 градусов

07:00, 14.04.2026

Прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, утром возможна гроза

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, утром возможна гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, восточный 7—12 м/с, утром местами порывами 15—18 м/с. Температура составит от +6 до +11 градусов, на востоке местами до +17 градусов.

Галия Гарифуллина

