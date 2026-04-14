Иран выдвинул требование о компенсациях ряду арабских стран за соучастие в обстрелах США и Израиля

Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны возместить Ирану как материальный, так и моральный ущерб

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил о необходимости выплаты компенсаций со стороны нескольких ближневосточных государств. По его словам, Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны возместить Ирану как материальный, так и моральный ущерб.

Дипломат подчеркнул, что указанные страны нарушили свои обязательства перед Ираном, поддержав действия США и Израиля. Иранский представитель утверждает, что эти государства фактически стали соучастниками конфликта.

Ранее постпред Ирана направил официальное обращение к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В письме содержались обвинения в адрес ряда ближневосточных стран, которые, по мнению Тегерана, предоставили свою территорию для проведения американских атак против Ирана. Кроме того, в своих заявлениях Иравани упомянул Украину, назвав ее соучастницей конфликта из-за отправки украинских специалистов по беспилотным летательным аппаратам в регион.

Ранее США заявили о достижении целей в Иране и готовности завершить конфликт.

Наталья Жирнова