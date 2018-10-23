Экс-депутат, избивший Dj Smash, осужден по второму делу за нападение на студента

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший Dj Smash, осужден по второму уголовному делу.

По версии следствия, 13 октября 2017 года в клубе «Дом культуры» Телепнев ударил головой по лицу студенту, который заступился за девушку. Ранее молодой человек не пошел в полицию, испугавшись связей экс-депутата.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 2 месяцев в колонии-поселении с учетом прошлого наказания. Также с Телепнева взыскивают компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей и судебные расходы, сообщает «ПроПермь».

Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Ранее Телепнев подал в суд на Тимати.