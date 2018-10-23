Экс-депутат, избивший Dj Smash, осужден по второму делу за нападение на студента
Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, избивший Dj Smash, осужден по второму уголовному делу.
По версии следствия, 13 октября 2017 года в клубе «Дом культуры» Телепнев ударил головой по лицу студенту, который заступился за девушку. Ранее молодой человек не пошел в полицию, испугавшись связей экс-депутата.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет 2 месяцев в колонии-поселении с учетом прошлого наказания. Также с Телепнева взыскивают компенсацию морального вреда в размере 70 тыс. рублей и судебные расходы, сообщает «ПроПермь».
Напомним, 18 июля Ленинский районный суд Перми признал виновным Александра Телепнева в избиении Андрея Ширмана (DJ Smash). Подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Сергей Ванкевич получил аналогичное наказание. Ранее Телепнев подал в суд на Тимати.Общество
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